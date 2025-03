Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (18)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Se depender das estrelas, os assuntos familiares seguem em alta, Leão. No trabalho, agir de maneira mais objetiva será seu maior trunfo para agilizar as tarefas. A vida amorosa fica mais sossegada, mas você vai encontrar segurança ao lado de quem ama.

COR: PRETO

PALPITES: "15, 33, 53"

No trabalho, vale movimentar sua rede profissional com contatos e até os amigos podem ajudar. Já a vida a dois ganha leveza e a sintonia com o par tem tudo para aumentar. Aproveite as good vibes!

COR: AZUL

PALPITES: 12, 09, 48"

Hoje é dia de fazer o dinheiro render! Use as ótimas energias para fechar negócios ou abocanhar um extra no trabalho. Fique atento a oportunidades de promoção ou um novo emprego. O amor pode precisar de um pouco mais de cuidado.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 40, 33, 31"

A energia da Lua promete um dia focado e produtivo! Concentre-se no trabalho e resolva questões urgentes para obter sucesso. Seu bom humor iluminará o caminho das conexões amorosas com muito charme e envolvimento.

COR: VERMELHO

PALPITES: "46, 43, 10"