Veja horóscopo desta terça-feira (18) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Escute sua intuição hoje para avançar com seus planos. Prepare-se para mudanças benéficas em casa ou no trabalho à noite. Olha a paquera aquecendo, especialmente com um amor antigo! No amor, uma dose extra de paixão está no ar – chegou a hora de acertar os ponteiros.

COR: MARROM

PALPITES: "24, 53, 51"

Hoje é dia de fortalecer relacionamentos! Aproveite para colaborar com colegas e se aproximar de pessoas com os mesmos objetivos profissionais. Lua e Marte favorecem o diálogo e o companheirismo no amor. Seja parceira, isso fará toda a diferença.

COR: ROXO

PALPITES: 54, 39, 30"

A Lua turbina o seu lado responsável nesta terça e sua dedicação vai causar uma ótima impressão nos colegas e na chefia. Mas o dinheiro não vai cair do céu, bebê, então foque no serviço e faça a sua parte! Com tanta coisa acontecendo, talvez falte tempo para se dedicar mais à paquera ou aos momentos com quem ama.

COR: VIOLETA

PALPITES: "32, 58, 04"

Nesta terça, a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que você conta com ótimas energias para lidar com colegas, clientes e pessoas em geral. Com diplomacia e criatividade para cuidar das tarefas, você tem mais chance de chegar onde deseja no trabalho. O romantismo está no ar e suas chances de se dar bem são gigantes.

COR: PRATA

PALPITES: 56, 02, 09"