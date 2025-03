Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (17) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Prepare-se para uma segunda-feira intrigante! Seu sexto sentido será seu aliado para enfrentar possíveis imprevistos. Cuidado com o que fala e mantenha segredos bem guardados. No amor, evite conflitos.

COR: LILÁS

PALPITES: "41, 13, 31"

Inicie a semana com vigor, Capricorniano! Seus sonhos estão ao alcance de suas mãos, e seus relacionamentos também. No entanto, lembre-se de não combinar dinheiro e amizade. Cultive suas relações com base no que vocês têm em comum para ter uma vida a dois mais forte.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "51, 22, 04"

A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete dar um empurrãozinho e tanto na sua vida profissional. Sua ambição fica mais forte e você não vai pensar duas vezes para batalhar pelo reconhecimento que merece. Você e o seu amor podem conversar sobre o futuro do romance e até dar um passo mais sério juntos.

COR: CREME

PALPITES: "15, 32, 51"

A semana começa com um astral positivo, embora Mercúrio traga alertas com imprevistos com grana. Contudo, ignore pequenos atritos e mantenha o bom humor. Deixe a rotina de lado e prepare-se para descontração e diversão na vida a dois à noite!

COR: MAGENTA

PALPITES: 09, 39, 48"