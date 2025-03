Veja horóscopo desta segunda-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Início de semana agitado com mudanças profundas à vista! Se você está pensando em trocar de emprego ou buscar algo novo, esse é o seu momento. À noite, prepare-se para esses momentos de intimidade cheios de paixão.

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "21, 10, 48"

Anime-se, taurino, é segunda-feira e os relacionamentos prometem melhorar, tanto pessoais quanto profissionais. Expresse o que pensa com cuidado e evite conflitos no trabalho. Aproveite a vibe positiva para reforçar laços! À noite, o romance floresce graças à Lua.

COR: PRETO

PALPITES: "22, 14, 41"

Bora lá começar a semana com o foco nas tarefas, porque a chegada da Lua em Escorpião pede dedicação em dobro no trabalho. No final da manhã, fica mais fácil se distrair no serviço e talvez tenha problemas para cumprir prazos. Tanto o romance quanto a paquera ficam meio sem graça hoje. Diminua as expectativas.

COR: AZUL

PALPITES: "11, 34, 52"

A semana começa em alta com uma dose extra de sorte! O trabalho mostra oportunidades de destaque. Aposte em seu carisma para arrasar nas conquistas e lembre-se: paciência ajuda a evitar desentendimentos.

COR: LILÁS

PALPITES: 02, 11, 16"