Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (17)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Segundou e se depender da Lua, você conta com uma dose extra de praticidade para lidar com todas as tarefas.Mas o final da manhã pode ficar um pouco tumultuado se tiver que cuidar de assuntos domésticos e do serviço ao mesmo tempo. Programa caseiro com o par será uma ótima pedida, mas controle o ciúme.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: "61, 34, 20"

A Lua se muda para Escorpião nesta madrugada e favorece tudo o que envolve comunicação nesta segunda. Seu lado bem–humorado ajuda a fazer contatos novos, seja na vida pessoal, nas redes sociais ou até na paquera. Palavras carinhosas e românticas deixam a vida a dois mais gostosa.

COR: VERDE

PALPITES: 40, 22, 14"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (17) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



A semana começa ligando seu radar para oportunidades de negócio e dinheiro extra, mas lembre-se de economizar e evitar gastos impensados. No amor, cuidado com desentendimentos relacionados a dinheiro.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: "16, 20, 02"

A Lua traz energia extra para você hoje! Priorize tarefas que precisam da sua iniciativa e fale sua opinião sem medos, mas contenha possíveis impulsos emocionais. Seja diplomático em casa e controle seu ciúme para uma vida amorosa tranquila.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "32, 05, 41"