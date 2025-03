Signos: veja horóscopo deste domingo (16) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Você inicia a sua manhã com diplomacia para evitar conflitos em amizades, Sagita. As energias melhoram ao longo do dia, trazendo brilho aos seus planos. Sua sintonia nos assuntos do coração tende a crescer.

COR: VERMELHO

PALPITES: "19, 12, 48"

Apesar de um início de dia mais sério e cauteloso, o domingo tem tudo para ser bem social para você, Caprica! Amor? Cuidado com cobranças logo cedo, mas saiba que você tem tudo para acertar as pendências.

COR: AMARELO

PALPITES: "21, 48, 39"

Você começa o domingo resolvendo obrigações pequenas. O dia está excelente para ficar próximo dos entes queridos e estreitar laços.. No amor, use seu bom humor e charme! À noite promete romance e muita animação.

COR: AMARELO

PALPITES: 50, 60, 14"

Prepare-se para agitar sua rotina hoje! Se houver tempo e espaço, considere doar o que não usa mais e liberar boas energias. Desapegue também de relacionamentos tóxicos! Atenção ao amor pela manhã, evite brigas.

COR: CINZA

PALPITES: 31, 13, 23"