Veja horóscopo deste domingo (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Domingo será um dia de altos e baixos, mas seu charme irá triunfar! Apesar de um começo tumultuado, espere um dia de conexões aprimoradas e novos encontros. Fique atento ao ciúme no romance e aproveite um dia quase perfeito com seu amor.

COR: BRANCO

PALPITES: 61, 07, 47"

Atenção especial para as rotinas diárias hoje, Touro! Cuidado também com a saúde e aproveite para planejar ajustes nos seus hábitos. Mesmo que o romance esteja em um ritmo mais lento, lembre-se: a relação continua firme e forte apesar da rotina.

COR: LILÁS

PALPITES: "35, 08, 05"

LEIA MAIS:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (16)



Signos: veja horóscopo deste domingo (16) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



A Lua brilha firme e forte em seu paraíso astral e promete ótimas energias para você curtir os momentos de folga e até visitar pessoas queridas. Só tenha mais cautela com os gastos pela manhã, especialmente na hora de se divertir. Uma declaração de amor ou um gesto romântico ajuda a melhorar ainda mais os momentos com o love.

COR: PRETO

PALPITES: "09, 02, 29"

Domingo é dia de curtir o aconchego do lar e fortalecer os laços com a família! Apesar de alguns atritos no começo do dia, logo tudo se acerta. Um programa caseiro a dois também é bem-vindo. Mas cuidado com o ciúme logo cedo!

COR: BEGE

PALPITES: "51, 05, 14"