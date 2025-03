Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (16)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A Lua reforça o desejo de sair de casa e passear por aí, então aproveite para respirar novos ares e se divertir.. Seu charme entra no modo turbo e você tem tudo para arrasar corações por aí! A dois, conversas mais leves e um astral descontraído animam o romance.

COR: MAGENTA

PALPITES: "18, 16, 09"

Domingou, Virgem, e assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta hoje. Mas é melhor não baixar a guarda pela manhã porque há risco de exagerar nos gastos e até acabar no prejuízo se emprestar uma grana para um amigo.Reforce o compromisso com o par, mas sem exagerar no ciúme.

COR: AZUL CLARO

PALPITES: "06, 24, 04"

O domingo pode começar com um clima mais tenso. No entanto, logo o astral se suaviza, trazendo momentos de descontração em diferentes áreas da sua vida. Aproveite para relaxar. Seu brilho pessoal estará em evidência, impulsionando seus relacionamentos e trazendo mais animação para a vida amorosa.

COR: ROSA

PALPITES: "02, 07, 34"

Desejo de descanso e isolamento seguem em alta neste domingão! Siga com calma se for viajar e prepare-se para possíveis imprevistos. Mantenha o jogo do amor em equilíbrio e não ignore seu par.

COR: BRANCO

PALPITES: "02, 20, 38"