Neymar, Ederson e Danilo são cortados da Seleção Brasileira

O atacante Neymar, do Santos, além do goleiro Ederson, do Manchester City, e o lateral-direito Danilo, do Flamengo, foram cortados da convocação da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. As informações foram divulgadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com o comunicado oficial, os atletas foram cortados após avaliações do Departamento Médico da Seleção Brasileira. Para as vagas abertas, o técnico Dorival Júnior optou por convocar o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon. Além deles, o treinador também promoveu o retorno do atacante Endrick, jogador do Real Madrid, à equipe nacional.

A delegação se apresenta em Brasília na próxima segunda-feira (17) para dar início a preparação da Data Fifa. Pela 13ª rodada das Eliminatórias, a Amarelinha enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, e encara a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Neste momento, o Brasil é quinto colocado na tabela, com 18 pontos. Os rivais argentino lideram, com 25, enquanto os colombianos estão na quarta posição, somando 19 pontos. A Seleção chega em uma fase ruim, com dois empates seguidos (contra Venezuela e Uruguai) nas últimas rodadas.

