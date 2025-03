Signos: veja horóscopo deste sábado (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Amizades em destaque hoje, Sagita! Busque novas experiências, fuja da rotina e conte com seus amigos para isso. Mercúrio, contudo, fica retrógrado no seu paraíso astral e alguns contratempos podem surgir. Na vida amorosa, mexa as coisas, surpreenda seu amor.

COR: LARANJA

PALPITES: "12, 37, 48"

Energias positivas para a sua carreira vêm das estrelas, então mantenha o foco. Logo à noite, haverá tempo para cuidar da saúde. No amor, prepare-se para conquistar corações e talvez dar um passo mais sério no relacionamento.

COR: AMARELO

PALPITES: "36, 09, 21"

Se precisa trabalhar hoje, as coisas correm melhor se apostar na colaboração com os colegas no trabalho. Há sinal de surpresa agradável no romance, mas é o seu jeito bem–humorado e comunicativo que garante o alto–astral a dois.

COR: GOIABA

PALPITES: "10, 01, 19"

Este sábado traz mudanças promissoras! Novas responsabilidades no trabalho podem significar um impulso financeiro. Aproveite para personalizar seu espaço e aguarde momentos ardentes com seu amor.

COR: ROSA

PALPITES: "24, 04, 51"