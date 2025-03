Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (15)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O astral é favorável para convencer as pessoas do seu ponto de vista, mas faça um esforço para não se distrair com qualquer coisinha. À noite, você vai dar um show de carisma com os amigos, em passeio ou nas redes sociais. No amor, um astral mais leve afasta a rotina e anima a vida a dois.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITES: "42, 51, 26"

Tudo o que envolve dinheiro vai ocupar boa parte da sua atenção neste sábado, Virgem. Talvez seja preciso rever alguns gastos, mas logo tudo se resolve, tanto no trabalho como em casa. Mas o ciúme pode marcar os momentos a dois, tenha cautela.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: 52, 34, 25"

Seu sábado começa com uma dose extra de disposição para alcançar suas metas, o que será ótimo caso precise se dedicar ao trabalho. Mas, se estiver aproveitando um merecido descanso, seu magnetismo estará em alta, garantindo bons momentos, ainda que alguns pequenos desentendimentos possam surgir nos relacionamentos.

COR: VERDE

PALPITES: "15, 26, 33"

Concentre-se em recarregar as baterias hoje, encare os desafios com esforço extra, se necessário. Cuide das tarefas isoladamente e mantenha a cautela nos momentos amorosos, mas não esqueça de mostrar carinho.

COR: PRETO

PALPITES: "51, 22, 32"