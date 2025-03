Veja horóscopo deste sábado (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sábado é dia de investir em parcerias e estar atento à concorrência. Aproveite cada momento de lazer, seja com amigos, família ou novos conhecidos. Se estiver num relacionamento, prepare-se para uma mudança positiva à noite. É tempo de unir-se ainda mais ao seu par e aproveitar juntos!

COR: VIOLETA

PALPITES: "57, 27, 48"

Dê um impulso extra hoje, Touro! Mantenha o foco nas tarefas importantes, cuidado com a sua saúde e esteja atento à rotina doméstica. Um presentinho financeiro pode estar a caminho. Deixe o amor esperar um pouco, mas não deixe de oferecer a ajuda necessária ao seu parceiro. Mantenha-se forte!

COR: DOURADO

PALPITES: "48, 28, 01"

Sábado é dia de diversão! Apesar do seu regente, Mercúrio, entrar retrógrado, você consegue ver caminhos alternativos para se dar bem com os outros.Experimente a sorte e aproveite para se divertir à noite. Romances podem criar momentos inesquecíveis, mas evite competição.

COR: AZUL

PALPITES: "45, 03, 27"

Sabadão em família e organização no ar! Seu jeito prático vai te ajudar a concluir as tarefas no trabalho e acertar as pendências. Noite acolhedora com a família e um programa caseiro com o par podem ser muito agradáveis.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 59, 50, 44"