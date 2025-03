ViaMobilidade realiza manutenções programadas neste fim de semana

Seguindo o compromisso com a melhoria de sua infraestrutura, a ViaMobilidade realiza regularmente manutenções programadas, como trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização para aprimorar a prestação de serviço aos passageiros. Neste fim de semana, haverá intervenções nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, fora dos horários de pico, da seguinte forma:

Linha 8-Diamante

No domingo (16), das 4h à 0h, intervalos de aproximadamente 17 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

No sábado (15), das 18h às 20h, intervalos de aproximadamente 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. E das 20h à 0h, intervalos de aproximadamente 30 minutos entre Osasco e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

No domingo (16), das 4h às 7h, intervalos de aproximadamente 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. Das 7h às 19h, intervalos de aproximadamente 14 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba/ Senac, e 28 minutos entre Jurubatuba/Senac e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal. Já das 20h à 0h, intervalos de aproximadamente 25 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

