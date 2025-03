CPTM adia licitação para projeto básico da futura Estação ABC

Prevista para ocorrer nesta sexta-feira (14), foi adiada para 1° de abril a licitação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para contratação de empresa que ficará responsável para confeccionar estudos de engenharia e arquitetura do projeto básico da futura Estação ABC. A parada ficará localizada na Linha 10-Turquesa, em Santo André, entre as estações Prefeito Celso Daniel e Capuava, na antiga Parada Pirelli, desativada desde 2006.

Segundo a companhia de trens, o processo foi adiado por solicitação das empresas interessadas em participar da concorrência – a companhia não explicou o motivo.

A sessão pública, a ser realizada no início do próximo mês, está prevista para ocorrer no mesmo horário e endereço, às 10h, na Rua Boa Vista, no número 162, região central da Capital.

O projeto básico da Estação ABC será contratado pela CPTM, com prazo de 18 meses para conclusão. Depois disso, o Estado poderá estabelecer os cronogramas de abertura das licitações para o projeto executivo e execução das obras.

Além de integrar a Linha 10-Turquesa, a Estação ABC também será integrada à futura linha 14-Ônix, projeto ferroviário que pretende conectar Santo André a Guarulhos e ao Centro da Capital, passando por bairros da Zona Leste. Denominado Lote ABC-Guarulhos, o investimento previsto para o projeto é de R$ 18,8 bilhões.

LEIA MAIS:

CPTM abre licitação para projeto básico da futura Estação ABC