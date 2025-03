Novo aplicativo mostra tempo real de trens na Linha 10-Turquesa; saiba detalhes

Moradores do Grande ABC terão uma maior facilidade para deslocamento na Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a partir desta sexta-feira (14). Agora, os trens passam a contar com informações em tempo real sobre a localização pelo aplicativo Cittamobi.



A novidade permite que os usuários da Linha 10-Turquesa, que liga Rio Grande da Serra à estação Brás, possam acompanhar a chegada dos trens, reduzindo a incerteza nos tempos de espera e facilitando o planejamento da viagem. Além disso, segundo a CPTM, o serviço pode contribuir para uma maior previsibilidade nos deslocamentos, beneficiando os milhares de passageiros que utilizam essa linha diariamente.



Além disso, é possível traçar rotas, combinando diferentes modais de transporte, como ônibus e metrô. “Nosso objetivo é proporcionar uma jornada mais segura e eficiente aos passageiros, garantindo que eles tenham acesso a informações precisas e atualizadas”, destacou Michael Cerqueira, presidente da CPTM.



O aplicativo Cittamobi pode ser baixado gratuitamente nas plataformas iOS e Android ou acessado pelo site www.cittamobi.com.br. Com essa inovação, a CPTM reafirma seu compromisso com a modernização do transporte ferroviário e a melhoria da experiência dos passageiros.