Estação São Caetano da CPTM recebe ação do Nube Estágios nesta sexta-feira (14)

?A Estação São Caetano da CPTM oferece, nesta sexta-feira (14/03), a oportunidade de cadastramento em vagas de estágio para estudantes entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

Durante a ação, em parceria com a NUBE Estágios, também serão oferecidas vagas em cursos de aprendizagem e atendimento pelos profissionais de forma gratuita. O evento acontece das 9h às 17h.

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Nube Estágios

Local: Estação São Caetano do Sul, Linha 10-Turquesa

Data: Sexta-feira, 14 de março

Horário: das 9h às 17h

