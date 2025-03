Além de emprego, Feirão da Mulher oferece avaliação de câncer bucal

O Feirão de Emprego para Mulheres em São Bernardo irá oferecer uma série de ações gratuitas à população, incluindo serviços gratuitos de saúde. O evento, que ocorrerá nesta sexta-feira (14), das 8h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, vai contar, entre as medidas, com avaliação de câncer bucal, testes rápidos para HIV e Sífilis, exame de mamografia e auriculoterapia.

A iniciativa se dá em meio à programação do Mês da Mulher em São Bernardo.O feirão ofertará mais de 2.000 vagas de trabalho em diversas áreas, abertas por 40 empresas participantes. A atividade, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, se dará no complexo do ginásio, que fica na Avenida Kennedy 1.155, Parque Anchieta.

“É muito importante que a saúde seja acessível para a população e estarmos em um local de grande circulação de pessoas é fundamental para que isso ocorra”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr Jean Gorinchteyn. “Muitas vezes um teste rápido, uma orientação, pode fazer a diferença no diagnóstico e acesso a tratamentos e, por isso, queremos cada vez mais que o acesso à saúde seja facilitado em ações como essa”, completou.

As avaliações de rastreamento de câncer bucal serão realizadas pela equipe de Saúde Bucal do município. Profissionais do setor estarão disponíveis para exames clínicos, identificação de lesões e orientações preventivas.

Já a Carreta da Mamografia estará disponível para realizar até 80 exames para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de agendamento ou pedido médico. Para mulheres de 35 a 49 anos e acima dos 70 é preciso apresentar o pedido médico. Também serão realizados testes rápidos de HIV e sífilis, além da aplicação de auriculoterapia pela equipe da Atenção Básica.