Vídeo: capotamento interdita faixas da Anchieta em São Bernardo

Atualizado às 16h42

Um capotamento de veículo interditou duas faixas da Anchieta, no km 24, no acesso do Rodoanel após a Volkswagen, sentido litoral, em São Bernardo, na tarde desta quinta-feira (14). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 14h51, bloqueando as faixas 2 e 3 da rodovia.





A vítima, que sofreu ferimentos leves, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento e a pista foi liberada. As causas do acidente não foram divulgadas.

Acidente em Cubatão

Vale ressaltar que, em menos de 24h, um outro acidente foi registrado também na Anchieta, mas no km 52, altura de Cubatão. Na noite de quinta-feira (13), um caminhão colidiu com uma passarela na rodovia e acabou provocando o desmoronamento da estrutura, interditando a via por cerca de 15 horas. O impacto esmagou o veículo, mas o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, recusou atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.