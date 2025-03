Acidente na Anchieta: via registra 28km de engarrafamento nesta sexta (14)

O acidente ocorrido na noite de quinta-feira (13) segue causando reflexos no tráfego do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) nesta sexta-feira (14). Vinte horas após o ocorrido, a Via Anchieta ainda registra 28 quilômetros de congestionamento no sentido litoral.



De acordo com boletim divulgado pela Ecovias, concessionária que administra as rodovias, divulgado às 14h, o congestionamento na Via Anchieta se estende do km 28 ao km 54. Além disso, a pista Norte da rodovia também apresenta lentidão do km 40 ao km 54 no mesmo sentido. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está congestionado entre os km 38 e 40, ainda como reflexo do acidente.



Outro ponto com dificuldades no tráfego é a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, onde há congestionamento do km 270 ao km 263, no sentido Guarujá, devido a uma manobra ferroviária.



O tempo permanece encoberto, com neblina na região da serra e da Interligação, reduzindo a visibilidade dos motoristas. Em função das condições climáticas, algumas alças de acesso e retorno seguem bloqueadas: o acesso da Anchieta à Interligação Planalto no km 40 Norte, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42 e o retorno no km 40+200, todos no sentido litoral.



Atualmente, o SAI opera no esquema de descida 7x3. Os motoristas utilizam as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Imigrantes, para descer ao litoral. O retorno à capital é feito exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.



A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas sempre que possível.