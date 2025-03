BBB 25: Guilherme define alvos para o Paredão, e Gracyanne suspeita

A madrugada desta sexta-feira, 14, foi de análises e especulações no BBB 25. Com a liderança de Guilherme, Gracyanne Barbosa começou a se preparar para ser indicada ao próximo Paredão. O líder ainda se reuniu com aliados para analisar a relação com a musa fitness e definir seus alvos da semana.

Veja o resumo da madrugada no BBB 25:

Aline comenta eliminação da Prova do Líder

Após ser eliminada da Prova do Líder por Vitória Strada, Aline ficou abalada com a escolha da amiga. Em conversa com Vinícius e Guilherme, a baiana contou que não entendeu porque a atriz não tirou Gracyanne da disputa, e só depois percebeu que apenas os três últimos colocados poderiam ser eliminados.

Brothers analisam indicação do líder

No Quarto Nordeste, Daniele diz a Gracyanne que não acredita em uma indicação óbvia do líder Guilherme. Por outro lado, Gracyanne afirma que sabe que é alvo do brother e diz que chegou a perguntar se sua conduta incomoda ele.

A musa fitness diz que gosta de Guilherme, diferente dos integrantes do Quarto Fantástico. Daniele insiste que o brother pode mudar de escolha até a formação do Paredão, mas a musa fitness acredita que será indicada.

Horas mais tarde, Diego Hypolito conversou com Gracyanne e disse que os dois enfrentarão o Paredão juntos. Gracyanne duvidou pela quantidade de pessoas no Quarto Anos 50, mas o brother afirmou a aposta.

Maike e João Pedro contam votos na casa

Maike e João Pedro tentaram montar o cenário de formação do Paredão do próximo domingo, 16. Maike afirma que, no Quarto Fantástico, Aline recebe o voto de Eva, mas não o de Vilma.

Líder ganha apartamento e brinda com aliados

O quarto do Líder foi liberado e Guilherme ganhou um apartamento. O brother brindou a liderança com Delma, Daniele e Aline, seu grupo Vip.

Eva reclama da atitude de Aline no Queridômetro

No gramado, Eva reclamou sobre a atitude de Aline em dar o emoji de cobra para Renata no Queridômetro, mesmo com a sister fora da casa. A dançarina disse que a amiga não poderia revidar e se pudesse não revidaria.

Guilherme analisa relação com Gracyanne

Guilherme compartilhou com Aline, Delma e Vitória, que Gracyanne o procurou para saber se sua decisão no jogo era pessoal. O brother afirmou que deixou claro que era jogo e que Gracyanne era seu próximo alvo no Quarto Nordeste, mas ressaltou que admira a musa.

Aline disse que tem críticas em relação à postura de Gracyanne no jogo, mas que no pessoal, ela e a musa sempre tiveram uma relação respeitosa. A sister ainda analisou os possíveis alvos da casa, mas avaliou que precisa saber quem será o Anjo da semana.

Guilherme define seus alvos para o Paredão

Guilherme contou a Delma como será a entrega das pulseiras da Mira do Líder e mencionou que elas irão para: Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike e Eva. Ele ressaltou que não tinha nada a dizer sobre Eva e Maike, mas, naquele momento do jogo, quem não fazia parte do Quarto Anos 50 se tornava seu adversário. Segundo ele, sua prioridade inicial era atacar o quarto Nordeste, e agora resta apenas Gracyanne desse grupo.

Guilherme ainda usou a Central do Líder para descobrir quais brothers já votaram nele e descobriu que recebeu votos de Camilla, Gabriel, Gracyanne, Mateus e Thamiris. Desses, apenas Gracyanne está na casa.