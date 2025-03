BBB 25: com nova liderança, brothers começam a pensar em nas estratégias

Guilherme se tornou o líder desta semana no BBB25 e já começou movimentando a casa na madrugada desta sexta-feira, 14. O brother inaugurou o Apê do Líder ao lado de Aline, Delma e Daniele, escolhidas para o seu VIP.

Não demorou muito até que Guilherme começasse a pensar em estratégias e definir alvos. "Eu sinto muito, mas quem eu acho que eu mando é João Gabriel, que teve zero consequências ainda aqui. Nem de Monstro, nem de Paredão", explicou ele.

No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa e Diego Hypólito já conversaram sobre a formação do próximo paredão. "Eu sei que, se fosse por preferência, de gostar, ele não iria em mim. Mas, às vezes, tem o caminho que é mais fácil", opinou a sister.

Já o ginasta pensa que os dois têm a possibilidade de irem para a berlinda. "É, porque o Guilherme vai me colocar. O que, na minha concepção, é burrice do Guilherme. Porque, se eles querem enfraquecer um grupo, ele teria que botar alguém direto de lá. Eu não estou em grupo nenhum. É mais fácil eu votar com vocês do que alguém do grupo de lá", concluiu Gracyanne.

Enquanto isso, Renata continua com a sua estadia na Vitrine do Seu Fifi e deve retornar à casa nesta sexta-feira, dia 14, às 10 horas.