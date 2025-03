BBB 25: Renata chega à Vitrine do Seu Fifi, veja como funcionará a dinâmica

Uma nova dinâmica já está movimentando a casa do BBB 25. A novidade desta semana é a Vitrine do Seu Fifi, uma estratégia para fazer um participante ter acesso a algumas informações externas. O público deveria escolher, por uma votação, quem seria a sortuda - e a mais votada foi Renata que, inclusive, já chegou ao local.

LEIA MAIS: Vitrine do Seu Fifi: Renata sai da casa e brothers reagem no 'BBB 25'

Na manhã desta quinta-feira, 13, a voz do Big Boss entrou na casa pegando todos de surpresa e anunciando que a sister deveria se preparar para deixar a casa e cumprir um desafio. "Renata, você vai agora para um desafio. Faça a suas malas imediatamente. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho", comunicou.

Ela foi levada ao confessionário pelos Dummies e depois partiu para o local, em um shopping no Rio de Janeiro - a clássica casa de vidro!

Entenda a dinâmica

A bailarina terá contato com o público presente na casa de vidro e receberá informações e fofocas que as pessoas quiserem contar. Além disso, ela também receberá um tablet para ler fofocas selecionadas enviadas nas redes sociais.

LEIA MAIS: BBB 25: Adversários fazem as pazes durante a Festa do Líder; veja o resumo da madrugada

Falando em público, a mãe de Eva, dupla de Renata, Gerusa Pacheco, já está de malas prontas no Rio de Janeiro para apoiar a sister na dinâmica. Em uma conversa com a TV Globo, Gerusa falou sobre suas expectativas. "A minha expectativa é que seja muito bom para ela, para o jogo dela. Que todas as informações cheguem da maneira mais clara para que ela possa entender o que acontece e o que ela não está percebendo. A gente espera que seja uma luz, que seja um incentivo. Como o programa está na metade, justamente nesse momento que é muito importante ter clareza, e é isso que a gente espera, que ela tenha clareza para seguir no jogo", explicou.

Além de voltar com diversas informações a seu favor, Renata ganha imunidade.