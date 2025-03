Após queda da passarela, Anchieta deve ser liberada totalmente até às 12h

A Rodovia Anchieta permanece parcialemente interditada na manhã desta sexta-feira (14), entre os quilômetros 23 e 52, mais de 12 horas após uma carreta colidir com uma passarela e derrubá-la na altura de Cubatão, na noite de quinta-feira (13).



De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a liberação da via pode ocorrer por volta das 12h desta sexta-feira (14). "As equipes estão trabalhando para liberar a pista sul. Precisamos fazer a quebra da passarela para depois içá-la com guindaste, realizando a retirada gradual. A expectativa é liberar até o horário do almoço, por volta de meio-dia", afirmou Marcelo Belão, gerente de Operações Rodoviárias da Ecovias, em entrevista ao "Bom Dia SP", da TV Globo.



O acidente ocorreu no quilômetro 52 da rodovia, levando à interdição total nos dois sentidos para a remoção da estrutura. A carreta envolvida no incidente transportava contêineres. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico.



Desde a noite de quinta-feira, caminhões permanecem represados na estrada. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a pista norte da Anchieta já foi liberada no trecho do acidente, permitindo a descida gradual dos veículos retidos na serra e acima do quilômetro 40 em direção ao litoral. No entanto, a pista sul segue sem previsão de liberação. Um guindaste está no local para auxiliar nos trabalhos, mas não há estimativa de conclusão, conforme informou a Artesp.