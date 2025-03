Operação interdita comércio irregular de sucata no Jardim Santo André

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil, por meio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e da Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente), interditou nesta quarta-feira (12) comércio de sucata que funcionava de forma ilegal na Rua Quatorze de Junho, no Jardim Santo André.

O proprietário recolhia materiais junto à Avenida Firestone (no bairro Casa Branca) de forma totalmente irregular. A atividade nesse local gerava concentração de catadores de materiais recicláveis e moradores em situação de rua, que comercializavam a sucata. De acordo com a investigação das equipes, os moradores em situação de rua e os catadores vendiam os materiais sob coação, para esse único comprador.

Além disso, a atividade irregular gerava acúmulo de resíduos nas calçadas e nas ruas do entorno, provocando diversas reclamações por parte da população. Após averiguação da fiscalização ambiental do Semasa, foi detectado que o proprietário do espaço operava o transbordo dos materiais em um terreno público invadido, localizado na interseção da Rua Quatorze de Fevereiro com a Avenida Primeiro de Dezembro, no Jardim Santo André.

A abordagem das equipes ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando o caminhão utilizado pelo proprietário, que também estava em situação irregular, foi identificado e denunciado ao Semasa de forma anônima. O veículo foi apreendido pela Guarda Civil Municipal. O Semasa autuou o proprietário pela disposição irregular dos resíduos na via e no passeio, e pelo comércio de sucata no Jardim Santo André.

No Jardim Santo André, a Polícia Civil foi acionada para proceder com a perícia e todos os materiais serão apreendidos e destruídos pela autarquia, por representarem risco à saúde pública, conforme a Lei Municipal 7.733/1998 e o Decreto Municipal 14.300/1999.