GCM autua 19 estabelecimentos por perturbação sonora em Santo André

Nos últimos dois finais de semana, entre 1° e 9 de março, 19 estabelecimentos de Santo André foram autuados por perturbação sonora. A ação, que resultou ainda na apreensão de 40 veículos e uma caixa de som em 15 localidades do município, faz parte da Operação Sono Tranquilo, realizada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal).



LEIA MAIS: Pancadão em Diadema atravessa madrugada e provoca reclamações

Nos dias 8 e 9 de março, as equipes fiscalizaram os bairros Utinga, Parque Novo Oratório, Cidade São Jorge, Jardim Santo André, Jardim Santa Cristina e Vista Alegre (Morro da Kibon). Foram aplicadas três advertências ambientais e cinco autos de infração. A GCM apreendeu três veículos com paredão de som, um carro com infrações administrativas e quatro motocicletas. A Romu (Rondas Ostensivas Municipais) recolheu 14 motos e dois carros na rua Cazuza, no Jardim Santo André.





Já no primeiro final de semana do mês, a operação percorreu os bairros Santa Maria, Vila Scarpelli, Santa Terezinha, Jaçatuba, Parque João Ramalho, Jardim Alzira Franco, Cidade São Jorge, Vila Helena e Jardim Santo André. Nessa ocasião, foram aplicadas sete multas e quatro advertências, além da apreensão de 13 motos e dois carros. Uma motocicleta roubada também foi recuperada.

LEIA MAIS: 'Operação Pancadão' realiza apreensão de 11 motos em Santo André





Os locais fiscalizados são previamente mapeados pelo Semasa, com base em reclamações registradas pelos munícipes. As denúncias podem ser feitas pelo site da autarquia (www.semasa.sp.gov.br), redes sociais ou pela Central de Atendimento Telefônico, nos números 0800-4848115 e 4433-9300, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.