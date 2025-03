Viveiro Municipal de Santo André cultiva vegetação plantada em áreas verdes

Uma área de 160 mil metros quadrados – equivalente a 22 campos de futebol do Estádio Bruno José Daniel –, localizada ao lado do Parque do Pedroso, é um dos grandes patrimônios de Santo André. No local funciona o Viveiro Municipal, que fornece toda a vegetação plantada em praças, canteiros e outras áreas verdes da cidade.

O espaço recebeu a visita do prefeito Gilvan Junior (PSDB) que, na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antonio Ferreira, caminhou pelas estruturas e enalteceu o fato de a cidade contar com um equipamento tão importante para produção e replantio da vegetação andreense.

“Não sei se os munícipes conhecem, mas Santo André tem um viveiro. Não compramos plantas na nossa cidade, a gente cultiva. E nessa época de chuva, o mato cresce bastante, estamos colocando a poda em dia, e depois vamos utilizar os novos 150 serventes gerais – chamados por concurso – para começar a implementar em todos os canteiros da cidade, deixando nossa Santo André cada vez melhor e mais bonita”, destacou o prefeito Gilvan.

Criado em 1976, inicialmente para produção das mudas utilizadas no antigo Jardim Tamoio (atual Parque Antônio Fláquer, o Ipiranguinha), o Viveiro Municipal fornece brotos de árvores, palmeiras, arbustos, herbáceas e substratos – material triturado dos resíduos de poda e remoções de elementos arbóreos – para a cidade, enriquecendo a biodiversidade e aumentando a resistência das áreas verdes do município às mudanças climáticas, aos ataques de pragas e ervas invasoras.

Com capacidade anual de 110 mil unidades (o equivalente a 3,5 mil metros quadrados de canteiros), atualmente conta com quatro estufas para produção de vegetação, com 10,5 mil unidades de árvores, 1,8 mil palmeiras, 18 mil arbustos e 3,5 mil herbáceas – neste montante estão a grama-amendoim e as bromélias.

“Santo André cultiva as plantas e tem se planejado para o pós-chuva. Vamos levar para todas as praças que serão inauguradas em abril, no aniversário da cidade”, comprometeu-se o chefe do Executivo Andreense.

Além dos benefícios ecológicos, a diversidade de vegetação também contribui para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas e beleza paisagística dos espaços urbanos. E neste rico espaço, inclusive, estuda-se o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental, com visitas monitoradas, para explicação do processo de desenvolvimento das plantas e suas contribuições.