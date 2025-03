Faculdade de Santo André abre inscrições para bolsas com descontos de até 100%

O Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) está com inscrições abertas para o processo seletivo das Bolsas de Estudo Cebas, destinadas ao 2º semestre de 2025. As bolsas oferecem descontos de 50% e 100% nas mensalidades para cursos de graduação presencial e a distância (EAD), sendo exclusivas para novos ingressantes.

Os cursos contemplados incluem diversas áreas do conhecimento. No bacharelado presencial, há vagas para Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Sistemas de Informação.

Já para os cursos tecnólogos, são oferecidas oportunidades presenciais em Gestão da Tecnologia da Informação e Marketing, além das modalidades EAD para Gestão Pública e Negócios Imobiliários. Na licenciatura a distância, a opção disponível é Pedagogia.

Podem se inscrever candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral (100%) e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial (50%). As inscrições devem ser feitas de 10 de março a 9 de maio de 2025, por meio do site www.fsa.br/cebas.

A seleção inclui uma prova de redação online, realizada no mesmo período das inscrições, seguida pela análise classificatória entre 9 e 12 de maio. A lista de classificados será divulgada em 13 de maio, com prazo para entrega da documentação entre 14 e 30 do mesmo mês. A análise socioeconômica ocorrerá de 2 a 16 de junho, e o resultado final da primeira chamada será publicado em 18 de junho.

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, realizar a prova de redação, entregar a documentação comprobatória após a pré-seleção e aguardar a avaliação socioeconômica. O edital completo com todas as informações está disponível no site oficial da instituição. Acesse www.fsa.br/cebas para mais detalhes e garanta sua chance de estudar com bolsas de até 100%.