Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (12) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje, o Sol e Saturno te ajudarão nas tarefas mais difíceis e a Lua em Virgem te impulsiona a se destacar no trabalho. Na vida amorosa, o clima fica mais sério - uma ótima oportunidade para dialogar sobre o futuro.

COR: PRETO

PALPITES: "04, 22, 59"

Hoje, a Lua em Virgem traz leveza! Excelente para estudos e tarefas em equipe, seu jeito descontraído animará todos os relacionamentos. Quebre a rotina, faça algo diferente com o par. Hoje promete boas vibes e encantos!

COR: AMARELO

PALPITES: "03, 27, 12"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (12)



Hoje é dia de explorar novas oportunidades financeiras e seguir seu sexto sentido para negócios lucrativos! Esteja preparado para algumas surpresas com a mudança lunar. Sua vida amorosa vai esquentar, mas lembre-se de controlar a possessividade.

COR: MAGENTA

PALPITES: "25, 27, 19"

Nesta madrugada, a Lua entra em Virgem, sinal de que você pode chegar mais longe. Sol e Saturno destacam seus pontos fortes e você conta com energia extra para correr atrás dos seus interesses. No amor, há melhor entendimento melhor agora, ainda mais se agir de maneira natural e mostrar seu charme.

COR: VERMELHO

PALPITES: 27, 52, 25"