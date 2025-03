Veja horóscopo desta quarta-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de brilhar na dedicação às suas tarefas! Preste atenção aos prazos e confie em sua intuição afiada. Cuide do seu corpo e mantenha segredos na conquista, sua vida amorosa agradece.

COR: AZUL

PALPITES: "21, 39, 27"

A Lua está no seu paraíso astral hoje, trazendo sorte e aprimorando seus contatos. Aproveite a chance de encantar o ambiente com seu charme e diplomacia. Prepare-se para surpresas na conquista e um espírito revitalizado na sua vida a dois.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: 42, 59, 31

Explore seu lado prático e ambicioso hoje enquanto a Lua em Virgem abraça suas tarefas de rotina! Mantenha tudo organizado, e fique atento às boas novas no trabalho - faça a sua parte! A família pode te surpreender no amor, mas cuidado com o ciúme.

COR: LILÁS

PALPITES: "25, 52, 38

Hoje a Lua em Virgem agita seu dom da comunicação. Planos de viagem ou estudos também estão favorecidos! Aproveite pra colocar o papo em dia, inclusive nas redes sociais. No amor, prepare-se para momentos de descontração

COR: AMARELO

PALPITES: 05, 08, 33"