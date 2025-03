Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (12)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Logo cedo, a Lua envia as melhores vibes para as finanças, seja para fechar um bom negócio, encontrar novas oportunidades para encher o bolso ou conquistar um bônus no trabalho. No amor, saiba que a paixão tem tudo para esquentar os momentos de intimidade.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "51, 31, 42"

A Lua está de mudança para o seu signo nesta madrugada, avisando que vai sobrar confiança e disposição para correr atrás dos seus interesses, inclusive no trabalho. No amor, os astros estimulam a sua vida amorosa.

COR: VERMELHO

PALPITES: 57, 01, 37"

Hoje a Lua pede cautela! Ouça seu sexto sentido e encare tarefas individuais com tranquilidade. Graças ao Sol e Saturno, você terá energia para enfrentar qualquer desafio. No amor, momentos de sensibilidade e privacidade serão recompensadores.

COR: PRATA

PALPITES: "09, 54, 11"

Comece o dia com sonhos audaciosos! Sua conexão com os colegas irá melhorar, especialmente em tarefas colaborativas. À noite, curta os amigos e a vida amorosa, pois os astros estão sorrindo para você!

COR: AMARELO

PALPITES: "30, 19, 10