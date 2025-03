Resultado da Lotofácil 3339: veja os números sorteados

O concurso 3339 da Lotofácil deve pagar nesta terça-feira (11) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil:

03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25

GANHADORES

No sorteio de ontem três apostadores faturaram o prêmio da loteria, de acordo com a Caixa. As apostas premiadas foram feitas nas cidades de Rio de Janeiro, Aracaju (Sergipe) e Sítio Novo do Tocantins, em Tocantins. Cada um deles levou para casa R$ 635.729,99.

Trezentos e quarenta e oito apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas recebeu R$ 1.641,60. Na faixa dos 13 acertos, 10.344 ganharam R$ 30 cada.