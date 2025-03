Confira o resultado da Quina 6677

Apostadores que tentaram a sorte no concurso 6677 da Quina podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina desta terça-feira:

17, 52, 69, 72, 75

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio de ontem ninguém levou o prêmio principal da loteria, mas quarenta e sete apostas faturaram R$ 6.506,07. Na faixa dos três acertos, 3.565 ganharam R$ 81,68.

Quanto custa apostas na Quina?

A aposta simples na Quina custa R$ 2,50, com cinco números marcados no volante, mas é possível apostar mais números entre os 80 disponíveis e aumentar as probabilidades de faturar o prêmio. O preço, porém sobe consideravelmente.