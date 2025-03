Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões; confira os números desta terça-feira

O concurso 2838 da Mega-Sena deve pagar nesta terça-feira (11) para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio de R$ 12 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas e veja se ficou milionário:

04, 07, 29, 32, 36, 53

PRÊMIO ACUMULADO

No sorteio do último sábado, a loteria não teve ganhadores, de acordo com a Caixa. Quarenta e duas apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 57.145,35. Na faixa das quatro apostas, 2.740 apostas levaram para casa R$ 1.251,35.

QUANTOS SORTEIOS A MEGA FAZ POR SEMANA?

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.