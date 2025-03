Ariana Grande anuncia versão deluxe de 'Eternal Sunshine' com teaser

Os fãs estão em festa! Ariana Grande anunciou que tem preparado um lançamento muito especial e já até liberou um teaser. A cantora revelou que disponibilizará em breve a versão deluxe do álbum Eternal Sunshine, que completou um ano desde a estreia.

A intérprete de Glinda de Wicked compartilhou nas redes sociais um vídeo com uma pequena prévia do que está por vir. Além disso, Ariana também deixou um link de pré-lançamento para os fãs.

Eternal Sunshine foi o sétimo álbum de estúdio da artista e havia sido disponibilizado no dia 8 de março de 2024. O disco de pop e R&B contava com um total de 13 faixas. Dentre elas, estavam os hits We Can't Be Friends e Yes, And?.

