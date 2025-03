Zoe Saldana confirma apostas e leva Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar

Confirmando expectativas, Zoe Saldana levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel como a advogada Rita Mora Castro no filme Emilia Pérez, batendo nomes como Ariana Grande e Isabella Rossellini. O longa franco-mexicano mistura drama e musical para contar a história de um advogado que auxilia um chefe do crime organizado a mudar de identidade e se tornar mulher. Com uma narrativa inovadora, o filme se destacou pela originalidade e pelas performances marcantes.

Jacques Audiard, cineasta francês aclamado por filmes como O Profeta (2009) e Dheepan (2015), trouxe uma abordagem única para "Emilia Pérez", unindo elementos de suspense e musicalidade para construir uma história poderosa. O elenco, liderado por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldaña, foi amplamente elogiado, especialmente pelo desempenho de Gascón, que se tornou a primeira atriz trans a vencer a Palma de Ouro em Cannes.

A história acompanha Juan "Manitas" Del Monte, um poderoso chefe de cartel mexicano que decide se submeter a uma cirurgia de redesignação de gênero para viver como a mulher que sempre sentiu ser, adotando o nome de Emilia Pérez. Com a ajuda da advogada Rita (Zoë Saldaña), Emilia busca uma nova vida enquanto lida com as complexidades de seu passado criminoso e as relações familiares. O elenco conta ainda com Karla Sofía Gascón no papel-título e Selena Gomez como Jessi, esposa de Emilia.

O filme estreou no Festival de Cinema de Cannes em 18 de maio de 2024, onde foi aplaudido de pé por nove minutos e recebeu o Prêmio do Júri, além do prêmio de Melhor Atriz para o elenco feminino. Posteriormente, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa em 2025.