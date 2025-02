Ariana Grande começa a seguir Fernanda Torres e exibe cliques com a brasileira, que reage de forma carinhosa

Amizade entre indicadas ao Oscar 2025! Após encontrar Fernanda Torres pela primeira vez durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara e ainda fazer diversos elogios à brasileira enquanto conversavam no evento, Ariana Grande levou a web à loucura ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma série de cliques das duas juntinhas.

Ao mostrar os registros, que incluem até uma imagem de sua reação no momento em que viu a estrela de Ainda Estou Aqui no tapete vermelho, a intérprete de Glinda de Wicked usou a legenda para falar não apenas sobre os sentimentos de ter marcado presença no festival, mas também para tecer elogios à brasileira.

Muito obrigada Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara por esta honra e por me incluir em uma noite tão linda. É uma honra estar em tal companhia e compartilhar isso com tantos artistas que eu admiro tanto. Eu nunca (nunca, nunca) vou me recuperar do Toss Toss da Fernanda!

Fernanda viu a publicação e reagiu de forma carinhosa, deixando um comentário com três emojis de corações vermelhos.

E não parou por aí! Ariana não apenas exibiu os cliques, como ainda deu follow na conta de Fernanda, que também segue a norte-americana nas redes sociais.