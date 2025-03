Tigre trabalha em busca de reforços e renovações até estreia na Série C

Mesmo após uma campanha histórica na fase de grupos do Paulistão, o São Bernardo FC não conseguiu avançar no mata-mata, e parou nas quartas de final, com a eliminação contra o Palmeiras, no último sábado (1º). Porém, a diretoria do Tigre não tem tempo a lamentar, e já coloca as atenções na preparação do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, a reapresentação dos atletas visando a preparação para o Nacional deve ocorrer já na próxima terça-feira (11). O elenco terá aproximadamente um mês de treinamentos, já que a estreia na Terceirona está programada para 12 de abril, no duelo contra o ABC-RN, no Estádio 1º de Maio.

Outra preocupação para o Aurinegro será, além das possíveis chegadas de reforços, a manutenção do atual elenco. O contrato do técnico Ricardo Catalá com o clube se encerrou com o fim da participação do São Bernardo FC no Estadual, e a diretoria deve usar os próximos dias para definir se busca um novo vínculo com o treinador.

Além do comandante, atletas como o zagueiro Helder, capitão e titular em todas as partidas em que esteve disponível no Paulista, tem contrato que se encerrará antes da estreia do clube na Série C. Quem também passa pela mesma situação de indefinição é o atacante Lucas Tocantins.

