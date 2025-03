Neymar volta à Seleção após um ano fora e é convocado para Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira (6) a convocação da Seleção Brasileira para os jogos da Data Fifa de março, e a grande novidade foi o retorno de Neymar. O camisa 10 volta a integrar a equipe nacional após mais de um ano afastado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo.

LEIA MAIS: Neymar não é prioridade para o Barcelona na próxima temporada, diz jornal: 'Perfil não encaixa'

A última vez que Neymar vestiu a camisa da Seleção foi em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco durante uma partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, o atacante passou por cirurgia e um longo período de recuperação.

Agora, sob o comando de Dorival, o craque Santos retorna à equipe para enfrentar Colômbia e Argentina, nos dias 21 e 26 de março, respectivamente. A expectativa é que Neymar possa contribuir com sua experiência e talento para reverter o momento instável da Seleção, que atualmente ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias.

Além do retorno do camisa 10, a convocação trouxe outras novidades, como a presença de jovens talentos que se destacaram recentemente na Europa e no futebol brasileiro. Confira a lista:

Veja a lista de convocados

Goleiros

- Bento (Al-Nassr-Arábia Saudita)

- Ederson (Manchester City-ING)

- Alisson (Liverpool-ING)

Laterais

- Danilo (Flamengo)

- Vanderson (Monaco-FRA)

- Guilherme Arana (Atlético)

- Wesley (Flamengo)

Zagueiros

- Léo Ortiz (Flamengo)

- Murillo (Nottingham Forest-ING)

- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

- Marquinhos (PSG-FRA)

Meio-campistas

- André (Wolverhampton-ING)

- Gerson (Flamengo)

- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

- Joelinton (Newcastle-ING)

- Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

- Neymar (Santos)

Atacantes

- João Pedro (Brighton-ING)

- Estêvão (Palmeiras)

- Rodrygo (Real Madrid-ESP)

- Savinho (Manchester City-ING)

- Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

- Raphinha (Barcelona-ESP)