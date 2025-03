Azulão perde ponta da A-4 nos critérios de desempate

O complemento da 11ª rodada da fase de classificação da Série A-4 do Campeonato Paulista teve sabor amargo para o São Caetano. O então líder acabou ultrapassado pelo União Agrícola Barbarense, que, na noite de quarta-feira, venceu o Osasco Audax, por 3 a 0, em casa.

O resultado levou a equipe de Santa Bárbara d’Oeste aos 23 pontos, a exemplo do Azulão, e com mesmo número de vitórias (sete), empates (dois) e derrotas (duas). Os interioranos, no entanto, têm vantagem no saldo de gols (11 a 9), primeiro critério de desempate nas regras da competição.

Fato é que, a quatro rodadas do término da primeira fase, a diferença entre o primeiro colocado e o Colorado Caieiras, oitavo e último posicionado no grupo dos que avançam às quartas de final, é de apenas seis pontos. A briga deve seguir acirrada na rodada do fim de semana.

E, ao menos na teoria, tanto Barbarense como Azulão não devem encontrar maiores dificuldades para confirmar o favoritismo e somar pontos na classificação. O líder vai visitar o Vocem – penúltimo colocado, com oito pontos – sábado (19h30), em Assis, enquanto o segundo colocado entrará em campo em Barretos, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo (18h30), diante do time da casa, décimo colocado, com 14.

