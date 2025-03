Homem é preso por furto de veículo em Mauá

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (5) por furto de veículo na Avenida Capitão João, no bairro Matriz, em Mauá. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia realizavam patrulhamento na Avenida Portugal quando receberam a informação sobre uma caminhonete L200 prata furtada na região do Ipiranga, em São Paulo.

Durante as buscas, os agentes localizaram um veículo com as mesmas características, mas com placas diferentes. Na abordagem, os policiais verificaram que o veículo estava com o miolo da ignição e o painel danificados, sendo acionado por uma chave de fenda. O condutor confessou o crime e admitiu ter adulterado as placas para evitar a identificação por radares.

O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde teve a prisão preventiva decretada e permaneceu à disposição da Justiça.



Caminhão encontrado em Mauá

No dia 22 de fevereiro, a Polícia Militar recuperou um caminhão furtado na Avenida do Pilar Velho, no Jardim IV Centenário, em Mauá. Segundo a corporação, o veículo, um Mercedes-Benz L-608, estava com queixa de furto desde o dia 18 do mesmo mês, no bairro Brasilândia, em São Paulo.

Durante patrulhamento, agentes da 2ª Companhia receberam informações do monitoramento sobre a localização do caminhão e encontraram o veículo na via. O condutor foi abordado e, após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao verificarem a placa, os policiais confirmaram a restrição de furto.

O dono do caminhão foi contatado e afirmou que havia viajado e, ao retornar, não encontrou mais o veículo no local onde o deixou estacionado.

