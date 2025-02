PM persegue e prende suspeito com carro furtado no Rodoanel, em Ribeirão

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (19) após uma perseguição policial no Rodoanel Mário Covas, em Ribeirão Pires. Segundo a Polícia Militar, o suspeito dirigia um veículo furtado quando foi identificado e tentou fugir.

A ação envolveu equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, do Comando de Aviação e do Policiamento Rodoviário.

O veículo foi recuperado e a ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires, onde o caso será registrado.

LEIA MAIS:

Polícia faz operação em Santo André após ataque a tiros e roubo de carga