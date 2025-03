João Guilherme leva cachorro que adotou com Bruna Marquezine para tomar banho de cachoeira

Longe do agito das baterias da escola de samba, João Guilherme, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, dia 5, para compartilhar uma foto renovando as energias ao lado de Haku.

O pet da raça Miniature Dachshund, é um dos cachorros que João adotou junto com Bruna Marquezine enquanto ainda estavam namorando. Tomando um belo banho de cachoeira com o amiguinho canino, o filho do Leonardo, segue com a guarda de Haku, enquanto a atriz está com Chichiro.

Vale lembrar que o ator anunciou o término de seu namoro com a estrela no último dia 19 de fevereiro. Cerca de duas semanas após o fim do relacionamento, João Guilherme foi visto curtindo o Carnaval do Rio desacompanhado. Ele evitou falar sobre a ex-namorada com a imprensa. Enquanto Marquezine, esteve presente na cerimônia do Oscar no último dia 2, e depois foi a um camarote na Sapucaí na madrugada desta quarta dia 5.

