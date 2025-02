Bruna Marquezine viaja com pet que adotou com o ex, João Guilherme

Você se lembra do Chihiro, cachorrinho que Bruna Marquezine adotou junto com o seu ex-namorado, o cantor e ator João Guilherme? Ele já era companhia constante da atriz quando estava no relacionamento, e agora que eles resolveram se separar o bichinho segue como companheiro inseparável da artista. Depois de publicar foto do dog nas redes sociais, na noite da última segunda-feira, dia 24, ela embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o pet no colo.

Chihiro foi adotado junto com Haku - e os dois foram batizados em referência aos personagens da animação japonesa A viagem de Chihiro. O ex-casal havia adotado a dupla de cães durante uma viagem romântica ao Japão, em agosto de 2024.

Com a separação entre ambos, Chihiro ficou com Bruna e Haku está com João Guilherme, segunda informações do jornal O Globo.

Término

Na última quarta-feira, dia 19, João Guilherme e Bruna Marquezine anunciaram que o relacionamento de cerca de um ano chegou ao fim. A notícia foi confirmada pela equipe da atriz, que afirmou que eles tomaram a decisão de forma amigável.

Após a notícia, Lucas Pasin informou que algumas coisas já estavam mudando na vida do casal. De acordo com o colunista, João Guilherme teria demitido toda sua equipe, que o acompanhava nos últimos anos, para trabalhar com a de Bruna Marquezine. O filho de Leonardo abriu mão dos serviços de Pe Lu, seu tio e empresário, e de todo o time administrativo, jurídico e assessoria de imprensa.

Pasin ainda informou que a decisão de João Guilherme foi tomada no final do mês de janeiro, e ele colocou a equipe em aviso prévio até o fim de fevereiro. Vale pontuar que a empresária de Bruna Marquezine cuida da carreira nacional e internacional da atriz há cerca de quatro anos.

Com a decisão de João, ele teria a mesma empresária e time de assessoria de imprensa, jurídico e administrativo que Marquezine.