Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (6) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Persiga tarefas em parceria para obter melhores resultados. Prepare-se para alguns desafios à tarde, mas foque no que precisa ser feito. Cuide de seus sentimentos, controle o ciúmes e não permita interferências excessivas na sua vida amorosa à noite.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 18,54,36

Hoje será um dia de foco e esforço, especialmente pela manhã, quando suas tarefas serão mais fáceis. No entanto, a tarde pode trazer alguns desafios de comunicação. Mesmo que o dia se torne agitado, não esqueça de mostrar seu amor.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 06,15,42

Comece o dia com sorte e carisma, melhorando a convivência com todos ao seu redor! Atenção para não gastar impulsivamente mais tarde. O amor está no ar, deixe o ciúme de lado e reforce sua vida amorosa com encanto e romantismo.

COR: PRETO

PALPITE: 40,41,14

Inicie o dia focando em casa ou família e aproveite se trabalha em home office! Cuidado com conflitos domésticos após o almoço e esteja preparado para lidar com ciúmes à noite.

COR: ROSA

PALPITE: 45,09,02