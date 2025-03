Veja horóscopo desta quinta-feira (6) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Inicie o dia aproveitando as energias positivas para adiantar tarefas importantes! Cuidado com mal-entendidos e fofocas, escolha suas palavras com atenção. À noite, fique atento para evitar enganos! No amor, deixe conversas delicadas para outro momento e mantenha a paz.

COR: CINZA

PALPITE: 11, 47, 56

O dia começa favorável para assuntos financeiros, mas siga com cautela e discrição. Evite misturar amizade com dinheiro e grandes oportunidades de compras após o almoço. No amor, tenha cuidado com o ciúme.

COR: VERDE

PALPITE: 59,06,42

Hoje é dia de tomar a iniciativa e exibir suas qualidades no trabalho, Gêmeos! Mas tenha cuidado com críticas e cobranças mais tarde. Evite falar sem pensar para manter a paz. No amor, é necessário ser suave e manter o clima leve.

COR: LILÁS

PALPITE: 13,50,05

Sua intuição falará alto hoje! Aproveite a manhã para focar nas tarefas individuais. À tarde, evite impulsos e tome cuidado com viagens ou estudos. Se houver decisões importantes à noite, considere os prós e contras.. Mantenha o bom humor com quem ama, mesmo que seja um desafio.

COR: LILÁS

PALPITE: 50,44,23