Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (6)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Inicie o dia com entusiasmo e aproveite para colocar o papo em dia com os amigos. Mantenha o foco nas tarefas e adiante o que puder! À tarde, confira se tudo está correto e não deixe que desentendimentos afetem sua vida amorosa.

COR: VIOLETA

PALPITE: 41,23,14

As estrelas enviam vibes pra lá de positivas para a vida profissional pela manhã, Virgem. É hora de fazer planos mais ambiciosos, cultivar novos contatos profissionais e checar as oportunidades que estão surgindo na sua área. O romance fica tenso mais tarde e podem surgir cobranças a dois.

COR: BEGE

PALPITE: 14,44,60

Seja sociável e aventureiro hoje! Adiante tarefas importantes pela manhã e mantenha o foco durante a tarde. Preste atenção à sua saúde e evite excessos. E não esqueça de manter o bom humor no amor.

COR: BRANCO

PALPITE: 15,50,33

Hoje é o dia ideal para finalizar ciclos e resolver incômodos, especialmente profissionais. À tarde, controle seus impulsos e mantenha a harmonia nos relacionamentos íntimos. Se surgir um conflito, a paixão será o melhor remédio.

COR: AMARELO

PALPITE: 59,44,08