Suspeito de assassinato em adega de São Bernardo seria agiota

A Polícia Civil investiga se a execução de Patrick Gomes Araújo, de 26 anos, na madrugada de terça-feira (4), em uma adega no Bairro dos Casa, em São Bernardo, tem relação com a possível atuação do suspeito do crime, José Andrelino dos Santos, 44, com agiotagem. De acordo com moradores da região, o suspeito era conhecido por ser agiota, mas a motivação do assassinato ainda não foi confirmada.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), Patrick foi morto com vários disparos na cabeça e no pescoço por volta de 0h20, na adega “Que Delícia”, na Rua dos Pinheiros. O suspeito fugiu, mas câmeras de segurança registraram toda a ação.

A Polícia Militar foi até a casa de José, que fica em frente ao local do crime, mas não o encontrou. No imóvel, foram apreendidos dois carregadores de pistola – um com 31 munições e outro com 14 –, além de uma munição solta, duas empunhaduras de revólver e um cofre fechado.

A esposa do suspeito afirmou que ambos passaram o dia em uma chácara e, ao voltarem, ele saiu sozinho para o bar, ainda em depoimento, acrescentou que o marido não conhecia Patrick. O dono da adega relatou que vítima e atirador estavam juntos momentos antes do crime.

Ainda segundo a investigação, horas antes do assassinato, Patrick entrou em contato com um amigo perguntando se conhecia alguém que vendesse uma arma de fogo. A polícia apreendeu os celulares da vítima para análise.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), "a perícia esteve no local. Os policiais fazem diligências para tentar localizar o atirador. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 3º Distrito Policial."

