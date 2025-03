Professor é encontrado morto após assalto em Mauá

A Polícia Civil investiga a morte de Eduardo de Souza, professor de capoeira da capital paulista de 42 anos, morto por disparo de arma de fogo na Avenida Manoel de Nóbrega, em Mauá, durante a madrugada deste domingo (2).

Segundo os agentes, a moto, capacete e mochila de Eduardo foram levadas por cinco ladrões e o professor foi achado já caído na calçada e inconsciente. Apesar da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Eduardo não resistiu ao ferimento na clavícula.

O caso é apurado pelo 1º Distrito Policial de Mauá. A vítima foi enterrada às 9h desta segunda no Cemitério e Crematório Vale dos Pinheirais, também em Mauá, após velório iniciado na noite de ontem.

Ao Diário, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que a moto roubada foi localizazda ainda no domingo carbonizada, no Jardim Alzira Franco, em Santo André.

DESPEDIDA

Eduardo lecionava na grade extracurricular do Colégio Dante Alighieri, no Jardim Paulista. Em homenagem ao funcionário, a instituição publicou nas redes sociais como Eduardo, conhecido como ''mestre Tali'', era marcado pelo seu "sorriso no rosto, que inspirava seus alunos a cada aula, sendo muito querido também por pais, responsáveis e colaboradores".

**Reportagem atualizada às 12h26.