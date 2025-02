Polícia Rodoviária recupera veículo roubado em pedágio na Imigrantes

A Polícia Militar Rodoviária atendeu, na madrugada desta quinta-feira (27), uma ocorrência de roubo e localização de veículo na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), na altura do km 20, pista Sul, próximo à praça de pedágio de acesso ao bairro Jardim Inamar, em Diadema.

LEIA TAMBÉM: Vítima de assalto rastreia celular e GCM de Santo André prende criminoso

De acordo com o relato policial, o motorista de aplicativo Jackson conduzia um VW/Fox com a passageira Mikaelle quando foi abordado por dois indivíduos armados. Os criminosos anunciaram o roubo, forçaram os ocupantes a desembarcar e fugiram com o veículo, levando também o celular e a carteira do condutor.

A equipe da viatura R-01412 foi acionada e, ao chegar ao local, recebeu a informação de que o carro havia sido abandonado na Avenida Pirâmide, sob a Rodovia dos Imigrantes. Os policiais se deslocaram até o endereço e localizaram o veículo.

LEIA MAIS: Polícia Militar prende quarteto por roubo em Santo André

O caso foi registrado no BOp 160/1, e a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário intensificou o policiamento na região para coibir novas ações criminosas.