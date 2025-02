Polícia Militar prende quarteto por roubo em Santo André

Quatro homens foram detidos em flagrante pela Polícia Militar após praticarem um roubo na Avenida das Nações, em Santo André, no início da madrugada dessa quarta-feira (19). A ação criminosa foi frustrada durante patrulhamento preventivo da PM, que resultou na apreensão de três dos suspeitos dentro de um veículo HB 20 e a apresentação de um quarto envolvido, que temia represálias de populares.

A ocorrência foi registrada por volta das 04h30, quando a equipe da 3ª Companhia do 10º BPM/M, ao realizar patrulhamento na região, avistou dois homens roubando um rapaz que aguardava transporte em um ponto de ônibus. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos fugiram a pé. Um deles entrou no veículo estacionado a cerca de 20 metros do local e tentou escapar, mas foi rapidamente abordado pelos policiais.

Dentro do HB 20 estavam outros dois suspeitos, que foram revistados. Pouco depois, um quarto indivíduo se apresentou espontaneamente à equipe policial, temendo ser agredido por testemunhas. Após a abordagem, a pesquisa via COPOM revelou que dois dos detidos tinham antecedentes criminais relacionados a roubos e tráfico de drogas. Além disso, o veículo utilizado pelos criminosos havia sido identificado em uma tentativa de roubo a um caminhão em data anterior.

Os quatro indivíduos, identificados como Guilherme Américo de Lima Dias, Nickson Nascimento Alves, Eduardo Jahnke da Maia Ramos e Wellington Arruda de Souza Filho, foram encaminhados ao 2º DP de Santo André. A autoridade policial, após análise dos fatos e evidências, lavrou o Boletim de Ocorrência de Roubo Consumado, determinando a prisão dos envolvidos, que foram recolhidos ao cárcere.

A vítima, Enzo Fiorilo Pastro, foi orientada a comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Além dos suspeitos, a PM apreendeu o veículo utilizado na ação criminosa, bem como objetos roubados.